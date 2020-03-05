Генрих Мхитарян стал отцом

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Генрих Мхитарян стал отцом

У хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна родился сын. Мальчика назвали в честь отца футболиста - Гамлетом.

В своем инстаграме полузащитник выложил первый снимок с сыном.

"Малыш Микки родился! Все чувствуют себя отлично, мы очень счастливые родители! Думаете, станет футболистом?" - подписал фотографию игрок.

Генрих Мхитарян и Бетти Варданян поженились в июне 2019 года в одном из мировых центров армянской культуры. Это их первый ребенок.

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