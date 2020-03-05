Генрих Мхитарян стал отцом
У хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна родился сын. Мальчика назвали в честь отца футболиста - Гамлетом.
В своем инстаграме полузащитник выложил первый снимок с сыном.
"Малыш Микки родился! Все чувствуют себя отлично, мы очень счастливые родители! Думаете, станет футболистом?" - подписал фотографию игрок.
Генрих Мхитарян и Бетти Варданян поженились в июне 2019 года в одном из мировых центров армянской культуры. Это их первый ребенок.
А еще: Гол Луиса Адриано помог "Палмейрасу" выиграть у "Тигре" в Кубке Либертадорес| http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" объявил о возобновлении сотрудничества с Adidas
-
УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"
-
Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"
-
Черчесов рассказал об особенностях подготовки сборной России к Евро-2020
-
"Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы
Лента новостей
-
Агент Смолова высказался о ситуации с тренером в "Локомотиве"
-
Комличенко рассказал об ожиданиях от матча с "Тамбовом"
-
Кокорин: "Чтобы сыграть против "Зенита", надо платить"
-
Ряд клубов РПЛ оштрафованы по итогам 20-го тура
-
1
Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"
-
Хавбек "Арсенала" Торрейра пропустит несколько недель из-за травмы
-
1
Виллиан отказался продлевать контракт с "Челси"
-
Генрих Мхитарян стал отцом
-
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч, "Локомотив" - на 170 тысяч за нарушения болельщиков
-
Заболевший коронавирусом сотрудник РФС рассказал о своём состоянии
-
"Локомотив" объявил о возобновлении сотрудничества с Adidas
-
Отец Холанда рассказал, какой чемпионат подойдёт его сыну
-
Слуцкий пригласил жительниц Казани отметить 8 марта на матче "Рубина"
-
Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско
-
Бельгийский арбитр Де Блекере будет работать в РФС
-
УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"
-
"Ты куда лезешь?": Талалаев встал на защиту Гончаренко в ситуации с Тедеско
-
"Интер" пожертвовал крупную сумму на исследование коронавируса
-
Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"
-
В "Зените" прокомментировали конфликт фанатов во время матча с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15