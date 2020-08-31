Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"

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Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян расторг контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает официальный сайт английского клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении соглашения, которое действовало до лета 2021 года. Таким образом, хавбек стал полноценным игроком "Ромы", за которую он выступал в минувшем сезоне на правах аренды, провел за клуб 27 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

31-летний Мхитарян является воспитанником "Пюника". Он выступал за донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Армении сыграл 86 матчей и забил 29 голов.

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