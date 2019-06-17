Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Хавбек "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена Бетти Варданян.

В своем инстаграме он написал: "Выходи за меня и останься со мной навсегда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marry me and stay with me forever❤️ #Betty&Henrikh #Wedding #Love

Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

Ранее сообщалось, что "Арсенал", возможно, продаст Мхитаряна этим летом.

Футболист перешел в стан лондонцев летом 2018 года. В минувшем сезоне он участвовал в 25 матчах АПЛ, забив 6 голов и 4 ассиста.

"Арсенал" в прошедшем сезоне занял 5 место в турнирной таблице. 

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