Генсек РФС Алаев скептически оценил перспективы расширения РПЛ
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился мнением о возможном увеличении числа участников чемпионата России.
Напомним, что на прошлой неделе большинство клубов РПЛ поддержали расширение турнира с 16 до 18 команд. Против выступили только "Спартак" и "Зенит".
Реформа может вступить в силу уже в следующем сезоне, если её одобрит исполком Российского футбольного союза.
"Работа по возможному изменению формата Премьер-лиги идёт давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола. Мы понимаем, что для большинства клубов Премьер-лиги, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.
Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей Премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.
Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню Премьер-лиги. Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет", - сказал Алаев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15