Генсек Совета Европы поздравил Россию с победой над Египтом

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента России Владимира Путина с победой сборной России над Египтом (3:1).

"Хотел бы поздравить с весьма успешным проведением Чемпионата Мира по футболу. Мы обедали с друзьями, но так, вполглаза, смотрели матч между Россией и Египтом, и были очень рады тому, что вы победили", - сказал он.

Сборная России после двух туров в группе A гарантировала место в плей-офф. | http://soccernews.ru