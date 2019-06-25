Генсекретарь РФС: "Жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента"

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Генсекретарь РФС: "Жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что думает о ситуации, связанной с антироссийскими акциями в грузинском футболе. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, игроки некоторых команды появились на матчах чемпионата Грузии в футболках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.

"Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента. Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА - футбол должен быть вне политики", - сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что Грузинская федерация футбола не будет ничего предпринимать по этому поводу.

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