"Гент" обыграл "Рапид" и встретится с киевским "Динамо" за право остаться в Лиге Чемпионов

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"Гент" обыграл "Рапид" и встретится с киевским "Динамо" за право остаться в Лиге Чемпионов

"Гент" обыграл венский "Рапид" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.

В составе победителей отличились Никлас Дорш и Роман Яремчук.

Игры четвертого раунда пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

"Гент" - "Рапид" Вена - 2:1 (1:0)

Голы: Дорш, 36 - 1:0, Яремчук, 56 (с пенальти) - 2:0, Граховац, 90+3 - 2:1.

В заключительном раунде "Гент" встретится с "Динамо" Киев.

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Комментарии

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