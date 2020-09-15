"Гент" обыграл "Рапид" и встретится с киевским "Динамо" за право остаться в Лиге Чемпионов
"Гент" обыграл венский "Рапид" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов.
В составе победителей отличились Никлас Дорш и Роман Яремчук.
Игры четвертого раунда пройдут 22-23 и 29-30 сентября.
"Гент" - "Рапид" Вена - 2:1 (1:0)
Голы: Дорш, 36 - 1:0, Яремчук, 56 (с пенальти) - 2:0, Граховац, 90+3 - 2:1.
В заключительном раунде "Гент" встретится с "Динамо" Киев.
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