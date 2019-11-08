"Гент" обыграл "Вольфсбург", "Сент-Этьен" в гостях не смог переиграть "Александрию"

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"Гент" обыграл "Вольфсбург", "Сент-Этьен" в гостях не смог переиграть "Александрию"

"Гент" обыграл "Вольфсбург" в матче 4-го тура Лиги Европы. В другой встрече группы I "Сент-Этьен" в гостях не смог обыграть "Александрию".

"Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2 (0:1)

Голы: Хазри, 24 (с пенальти) - 0:1, Камара, 72 - 0:2, Безбородько, 84 - 1:2, Задерака, 90+1 - 2:2.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 78), Банада, Ковалец, Третьяков (Стецков, 84), Шастал (Безбородько, 46).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Фофана, Хазри (Габриэл Силва, 72), Аолу, Юссуф, Берич (Камара, 55), Буанга, Норден (Будебуз, 87).

"Вольфсбург" - "Гент" - 1:3 (1:0)

Голы: Жуан Виктор, 20 - 1:0, Яремчук, 50 - 1:1, Депуатр, 65 - 1:2, Нгаде-Нгаджюи, 76 - 1:3.

"Вольфсбург": Перван, Брума, Кнохе (Клаус, 82), Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Арнольд (Нмеча, 70), Штеффен, Брекало (Юнус Малли, 66), Жуан Виктор, Вегхорст.

"Гент": Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Кастро-Монтес, 81), Депуатр (Квилитая, 90+1), Давид.

Положение команд группы I: "Гент" - 8, "Вольфсбург" - 5, "Александрия" - 3, "Сент-Этьен" - 3.

А еще: "Янг Бойз" и "Фейеноорд" обменялись голами, а "Рейнджерс" обыграл "Порту"| http://soccernews.ru
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