"Гент" определился с ценой на Яремчука

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"Гент" определился с ценой на Яремчука

Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен

Бельгийский "Гент" готов продать нападающего сборной Украины Романа Яремчука, но хочет получить крупную сумму, сообщает журналист Voetbalkrant Аэрноут Ван Линдт.

По сведениям источника, "Гент" оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Бенфика". Также Яремчук может перейти в "Рому".

В прошлом сезоне 25-летний Яремчук провел за "Гент" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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