"Гент" определился с ценой на Яремчука
Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен
Бельгийский "Гент" готов продать нападающего сборной Украины Романа Яремчука, но хочет получить крупную сумму, сообщает журналист Voetbalkrant Аэрноут Ван Линдт.
По сведениям источника, "Гент" оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Бенфика". Также Яремчук может перейти в "Рому".
В прошлом сезоне 25-летний Яремчук провел за "Гент" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Монако" Головина нацелился на хавбека "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Наполи" надолго теряет Мертенса
-
Названа возможная зарплата Азмуна в "Байере"
-
"Гент" определился с ценой на Яремчука
-
В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом
-
Агуэро прошел необычный курс лечения
-
Слуцкий ярко отреагировал на успех российских гимнастов на Олимпиаде
-
"Монако" Головина нацелился на хавбека "Арсенала"
-
Главные новости дня: 27 июля
-
"Арсенал" может подписать Мартинеса из "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Погба о продлении контракта. Француз уже дал свой ответ
-
Агент Баринова высказался о будущем игрока
-
"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"
-
"Лилль " хочет подписать голкипера "Бенфики"
-
1
Депай дал интервью после дебюта за "Барселону"
-
"Сельта" продлила контракт со своим воспитанником
-
"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче
-
Владимир Петкович возглавил "Бордо"
-
Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова
-
"Реал" попрощался с Вараном
-
Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20