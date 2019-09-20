"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии"
"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
В параллельном матче турнира "Вольфсбург" был сильнее "Александрии".
"Гент" - "Сент-Этьен" - 3:2 (2:1)
Голы: Давид, 2 - 1:0, Хазри, 38 - 1:1, Давид, 43 - 2:1, Перрен, 64 (в свои ворота) - 3:1, Камински, 64 (в свои ворота) - 3:2.
"Гент": Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Деягере, 90+3), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Давид (Квилитая, 90+4).
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди (Берич, 72), Кабай (Буанга, 65), М`Вила, Хазри, Юссуф, Амума (Норден, 72).
"Вольфсбур" - "Александрия" - 3:1 (2:0)
Голы: Арнольд, 20 - 1:0, Мехмеди, 24 - 2:0, Банада, 66 - 2:1, Брекало, 67 - 3:1.
"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Брума, 70), Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Штеффен, 86), Арнольд, Герхардт, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст.
"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Довгий (Ковалец, 46), Гречишкин, Лучкевич (Протасов, 81), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Ситало.
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы команды встретятся 3 октября.
А еще: "Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Менхенгладбахская "Боруссия" крупно проиграла "Вольфсбергу", "Рома" разгромила "Истамбул"
-
"Брага" обыграла "Вулверхэмптон", а Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа"
-
Гончаренко прокомментировал разгромное поражение ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Партизан" и АЗ сыграли вничью
-
"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии"
-
"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"
-
1
ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы
-
2
Месси запустил собственный бренд одежды
-
Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"
-
Экс-тренер "Краснодара" Шалимов назвал причину разгромного поражения
-
Эмери прокомментировал победный матч "Арсенала" с "Айнтрахтом"
-
ЧФР обыграл "Лацио", а "Селтик" и "Ренн" закончили ничьей
-
"Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию"
-
"Севилья" обыграла "Карабах", АПОЭЛ не смог переиграть "Дюделанж"
-
ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"
-
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано"
-
Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи
-
4
"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы
-
13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина
-
Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0