"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии"

"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В параллельном матче турнира "Вольфсбург" был сильнее "Александрии".

"Гент" - "Сент-Этьен" - 3:2 (2:1)

Голы: Давид, 2 - 1:0, Хазри, 38 - 1:1, Давид, 43 - 2:1, Перрен, 64 (в свои ворота) - 3:1, Камински, 64 (в свои ворота) - 3:2.

"Гент": Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Деягере, 90+3), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Давид (Квилитая, 90+4).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди (Берич, 72), Кабай (Буанга, 65), М`Вила, Хазри, Юссуф, Амума (Норден, 72).

"Вольфсбур" - "Александрия" - 3:1 (2:0)

Голы: Арнольд, 20 - 1:0, Мехмеди, 24 - 2:0, Банада, 66 - 2:1, Брекало, 67 - 3:1.

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Руссийон, Тиссеран (Брума, 70), Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Штеффен, 86), Арнольд, Герхардт, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Довгий (Ковалец, 46), Гречишкин, Лучкевич (Протасов, 81), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Ситало.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы команды встретятся 3 октября.

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