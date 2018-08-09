"Гент" в гостях минимально обыграл "Ягеллонию"

Теги гентягеллония белосток

"Гент" в гостях минимально обыграл "Ягеллонию"В рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" в гостях минимально обыграл польскую "Ягеллонию".

"Ягеллония" - "Гент" - 0:1

Гол: Дэвид, 85 - 0:1.

Напомним, "Штурм" и кипрский АЕК свой матч не доиграли. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов