Георгий Черданцев назвал идеального тренера для ЦСКА

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что новым главным тренером московского ЦСКА мог бы стать Рашид Рахимов.

"Тут болельщики ЦСКА третьего дня спрашивали, кого назначить прямо сейчас, если отставка Гончаренко будет принята? Рашид Рахимов. За кого он там играл, это не важно. Онопко же давно в штабе. А Рашид сильный тренер. Знающий. И с молодежью умеет работать", – написал Черданцев в своем Twitter.

Напомним, что Гончаренко написал заявление об уходе ЦСКА. Впрочем, клуб намерен уговорить его доработать до конца сезона. Готовить команду к ближайшему матчу будет старший тренер Сергей Овчинников.

55-летний Рахимов в бытность футболистом играл в России за "Спартак" и "Локомотив". В качестве тренера он работал с "Адмира Ваккер", "Амкаром", "Локомотивом" и "Ахматом".

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