Георгий Джикия назвал тренеров, оказавших основное влияние на его карьеру
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, что на становление его как футболиста оказали влияние Станислав Черчесов, Гаджи Гаджиев и Массимо Каррера.
"Каждый тренер что-то оставлял, что-то говорил, что у меня происходил скачок вверх. Но понятно, чем выше уровень, тем выше и требования. Станислав Черчесов, Гаджи Гаджиев, Массимо Каррера — это люди, которые сделали из меня того футболиста, которым я стал на сегодняшний день. Конечно, им огромная благодарность", - приводят слова Джикии российские СМИ.
26-летний Джикия является воспитанником "Локомотива". До перехода в стан "Спартака" он выступал за нальчикский "Спартак", дзержинский "Химик" и пермский "Амкар". За сборную России сыграл 23 матча и забил один гол.
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