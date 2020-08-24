Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба

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Георгий Джикия попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к защитнику московского "Спартака" Георгию Джикии, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, итальянский клуб может сделать предложение по трансферу Джикии в летнее трансферное окно. В составе "фиалок" россиянин может заменить сербского защитника Николу Миленковича, которым интересуются "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Интер".

Ранее сообщалось, что Джикией интересуется "Наполи", который может продать сенегальского защитника Калиду Кулибали.

26-летний Джикия выступает за "Спартак" 2017 года. В составе "красно-белых" он провел 107 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Газизов высказался об интересе "Наполи" к Джикии. | http://soccernews.ru
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