Георгий Джикия попрощался с Самедовым

Теги спартак москвагеоргий джикияалександр самедов

Георгий Джикия попрощался с Самедовым

Вице-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия попрощался с полузащитником Александром Самедовым, с которым накануне клуб расторг контракт.

"Тебя будет не хватать Легенда, спасибо за время проведённое вместе на футбольных полях, ну а в жизни мы ещё попылим, буду скучать" - написал Джикия в своём инстаграме.

Отметим, что Джикия и Самедов вместе выступали за "Спартак" ровно два года.

Не пропустите: "Кайрат" отреагировал на слухи о переходе Самедова. | http://soccernews.ru

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