Георгий Джикия повторил "финт" Евсеева накануне матча с "Уфой"

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Георгий Джикия повторил "финт" Евсеева накануне матча с "Уфой"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия обработал мяч пятой точкой, повторив "финт" главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева, который отметился подобным в одном из матчей чемпионата России в прошлом году.

"Досконально изучили игру завтрашнего соперника. К матчу против "Уфы" готовы!" - говорится в Twitter "красно-белых".

Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 27 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. "Уфа" с 30 очками находится на восьмой позиции. В первом круге башкирский клуб на своем поле обыграл "красно-белых" со счетом 1:0.

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