Георгий Мелкадзе перейдет из "Спартака" в "Ахмат"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что нападающий команды Георгий Мелкадзе перейдет в грозненский "Ахмат" на правах аренды.

"Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в игре со "Спартаком" у него нет", — приводит слова Газизова ТАСС.

В минувшем сезоне 23-летний Мелкадзе выступал за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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