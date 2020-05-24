Георгий Мелкадзе получит шанс в "Спартаке" после возвращения из аренды

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско намерен дать шанс нападающему Георгию Мелкадзе, когда он вернется из аренды в "Тамбове", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, тренер изучит игровые качества игрока и может оставить его в команде.

23-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Тамбов" 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.

При этом "Спартак" не рассчитывает на полузащитников Александра Ташаева и Артема Тимофеева, которые выступают на правах аренды за "Рубин" и "Крылья Советов" соответственно.

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