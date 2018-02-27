Герасимец: "Кришито - не Халк, его можно заменить"

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Герасимец: "Кришито - не Халк, его можно заменить"Известный в прошлом футболист Сергей Герасимец прокомментировал уход из питерского "Зенита" его капитана Доменико Кришито.

"Что сейчас говорить об этом… Он сделал такое заявление, имея на то полное право. Кришито отдал "Зениту" семь лет. В его возрасте многое зависит от пожеланий семьи. Будет ли его уход потерей? Думаю, "Зенит" - не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока. К тому же это все-таки не Халк. На его позицию можно приобрести футболиста", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Кришито сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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