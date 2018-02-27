Герасимец: "Кришито - не Халк, его можно заменить"
Известный в прошлом футболист Сергей Герасимец прокомментировал уход из питерского "Зенита" его капитана Доменико Кришито.
"Что сейчас говорить об этом… Он сделал такое заявление, имея на то полное право. Кришито отдал "Зениту" семь лет. В его возрасте многое зависит от пожеланий семьи. Будет ли его уход потерей? Думаю, "Зенит" - не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока. К тому же это все-таки не Халк. На его позицию можно приобрести футболиста", - цитирует бывшего футболиста СЭ.
Напомним, Кришито сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Отец Неймара назвал сроки восстановления своего сына
-
Определился первый полуфиналист кубка Франции
-
"Жирона" - "Сельта" - 1:0 (обзор)
-
"Жирона" в домашнем матче нанесла поражение "Сельте"
-
"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0 (обзор)
-
"Суонси" вышел в четвертьфинал кубка Англии
-
Рауль высказался о возможном переходе Кейна в "Реал"
-
Летом европейские топ-клубы будут готовы потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро
-
Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере
-
Икарди сделал выбор по своему будущему
-
"Реал" готов расстаться с Иско
-
"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (обзор)
-
Неймар рискует пропустить матч против сборной России
-
Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"
-
Бэйл повторил достижение Бекхэма
-
Черчесов: "Есть такое чувство, что допинг-офицеров тоже нужно вносить в заявку сборной"
-
Облак продлил контракт с "Атлетико"
-
Луис Энрике попросил руководство "Челси" подписать ведущего игрока "Реала"
-
Гризманн может променять "Барселону" на "Реал"
-
Бывший наставник сборной Португалии Кейрош: "Месси - не человек, он не должен иметь права играть под эгидой ФИФА"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12