Герасимец: "В матче с ЦСКА игра Заболотного соответствовала показателю сверхмирового уровня"

Известный в прошлом футболист Сергей Герасимец оценил игру форварда питерского "Зенита" Антона Заболотоного в матче 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.

"Игру нападающего оценивать очень легко, потому что критерий в данном случае единственный - забитые мячи. Сколько бы эпизодов Заболотный ни завершал в свою пользу, если у него не будет голов - все пустое.

Что касается возможного прогресса… Антон выпрыгивает из штанов, демонстрирует полную самоотдачу. Во встрече с ЦСКА он выиграл более 30-ти единоборств! То есть около половины от итоговой цифры всей команды. Это показатель сверхмирового уровня. Но при "ноле" в графе "забитые мячи" - все бессмысленно.

Если честно, еще до прихода Заболотного в "Зенит" у меня возникали сомнения, нужен ли команде такой форвард и соответствует ли его квалификация уровню "сине-бело-голубых". Что Антон отдает себя полностью - очевидно. Тут к нему не может быть претензий. Но, согласитесь, если у человека уже 12 игр за "Зенит" сыграно и ничего не забито - это катастрофа", - цитирует бывшего футболиста МАТЧ ТВ.

Напомним, экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя. | soccernews.ru