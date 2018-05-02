Герасимец: "В матче с ЦСКА игра Заболотного соответствовала показателю сверхмирового уровня"

Теги антон заболотныйзенит санкт-петербургцска москва

Герасимец: "В матче с ЦСКА игра Заболотного соответствовала показателю сверхмирового уровня"Известный в прошлом футболист Сергей Герасимец оценил игру форварда питерского "Зенита" Антона Заболотоного в матче 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.

"Игру нападающего оценивать очень легко, потому что критерий в данном случае единственный - забитые мячи. Сколько бы эпизодов Заболотный ни завершал в свою пользу, если у него не будет голов - все пустое.

Что касается возможного прогресса… Антон выпрыгивает из штанов, демонстрирует полную самоотдачу. Во встрече с ЦСКА он выиграл более 30-ти единоборств! То есть около половины от итоговой цифры всей команды. Это показатель сверхмирового уровня. Но при "ноле" в графе "забитые мячи" - все бессмысленно.

Если честно, еще до прихода Заболотного в "Зенит" у меня возникали сомнения, нужен ли команде такой форвард и соответствует ли его квалификация уровню "сине-бело-голубых". Что Антон отдает себя полностью - очевидно. Тут к нему не может быть претензий. Но, согласитесь, если у человека уже 12 игр за "Зенит" сыграно и ничего не забито - это катастрофа", - цитирует бывшего футболиста МАТЧ ТВ.

Напомним, экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов