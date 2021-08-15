Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Сегодня утром, 15 августа, 2021 года, в возрасте 75 лет скончался легендарны немецкий нападающий, "бомбардир нации" - Герд Мюллер.

Достижения немецкого нападающего:

• Чемпион мира-1974

• Чемпион Европы-1972

• Обладатель Лиги Чемпионов (трижды)

• Обладатель Кубка кубков

• Обладатель Межконтинентального Кубка

• Чемпион Германии (4 раза)

• Обладатель Кубка Германии (4 раза)

• Обладатель «Золотого мяча»-1972

• Лучший бомбардир в истории Бундеслиги – 365 голов

• До 2012 года автор рекорда по количеству голов за календарный год (85), который побил Месси

• До 2021 года автор рекорда по количеству голов за один сезон Бундеслиги (40), который побил Левандовски

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