Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

Теги бавария мюнхенгермания

Герд Мюллер скончался в возрасте 75 летФото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Сегодня утром, 15 августа, 2021 года, в возрасте 75 лет скончался легендарны немецкий нападающий, "бомбардир нации" - Герд Мюллер.

Достижения немецкого нападающего:

• Чемпион мира-1974
• Чемпион Европы-1972
• Обладатель Лиги Чемпионов (трижды)
• Обладатель Кубка кубков
• Обладатель Межконтинентального Кубка
• Чемпион Германии (4 раза)
• Обладатель Кубка Германии (4 раза)
• Обладатель «Золотого мяча»-1972
• Лучший бомбардир в истории Бундеслиги – 365 голов

• До 2012 года автор рекорда по количеству голов за календарный год (85), который побил Месси
• До 2021 года автор рекорда по количеству голов за один сезон Бундеслиги (40), который побил Левандовски 

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