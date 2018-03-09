Геркус: "Бились как могли, но это "Атлетико" - одна из лучших команд мира"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение команды от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Бились как могли, но это "Атлетико" - одна из лучших команд мира. Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка", - написал Геркус в своем твиттере, прикрепив фотографию команды.

Ответный матч в Москве состоится 15 марта.

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