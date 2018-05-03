Геркус: "Будем сражаться, и дойдем до конца, чего бы нам это ни стоило"

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Геркус: "Будем сражаться, и дойдем до конца, чего бы нам это ни стоило"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус обратился к болельщикам своей команды в преддверии ее матча против питерского "Зенита" в рамках 29-го тура РФПЛ.

"Как бы тяжело ни складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой. С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы - не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем все и победим!", - написал Геркус на своей странице ВКонтакте.

Напомним, Лодыгин оценил силу "Локомотива". | soccernews.ru

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