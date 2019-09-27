Геркус дал оценку переходу Жоау Мариу в "Локомотив"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о переходе в московский клуб полузащитника "Интера" Жоау Мариу.

"Пока он себя показывает высококлассным игроком, усилившим команду. Приобретение позитивное. Но надо смотреть далее, хотя бы по временному отрезку в 10 проведённых игр", - сказал Геркус.

Напомним, что "железнодорожники" арендовали 26-летнего португальца до конца сезона с правом последующего выкупа.

В составе "Локомотива" Мариу провёл 4 матча, в которых отдал 4 результативные передачи.

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