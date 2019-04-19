Геркус дал прогноз на матч "Краснодар" - "Зенит"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своим инстаграме рассказал, что думает о матча 24-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит".
"Сложный для прогноза матч. Предположу ничью по тем же соображениям, что и в матче "Динамо" с Самарой. "Краснодару" нельзя проигрывать - он сражается как минимум за Лигу чемпионов. Но и "Зениту" нельзя подпускать соперника на расстояние в три очка. Похожий сценарий со стороны питерцев наблюдали две недели назад в матче с "Локо". Тогда все завершилось ничьей 1:1", - написал Геркус.
Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится завтра, 20 апреля. Начало - в 20:55 (мск).
"Зенит" располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 баллов. "Краснодар" с 42 очками занимает 3 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Ахмат
|24
|33
|8
|Оренбург
|23
|32
|9
|Арсенал Тула
|23
|32
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13