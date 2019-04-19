Геркус дал прогноз на матч "Краснодар" - "Зенит"

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Геркус дал прогноз на матч "Краснодар" - "Зенит"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своим инстаграме рассказал, что думает о матча 24-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит"

"Сложный для прогноза матч. Предположу ничью по тем же соображениям, что и в матче "Динамо" с Самарой. "Краснодару" нельзя проигрывать - он сражается как минимум за Лигу чемпионов. Но и "Зениту" нельзя подпускать соперника на расстояние в три очка. Похожий сценарий со стороны питерцев наблюдали две недели назад в матче с "Локо". Тогда все завершилось ничьей 1:1", - написал Геркус.  

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится завтра, 20 апреля. Начало - в 20:55 (мск).

"Зенит" располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 баллов. "Краснодар" с 42 очками занимает 3 место.

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