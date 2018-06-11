Геркус: "Думаю, Россия начнет Чемпионат Мира с победы"
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от стартового матча предстоящего Чемпионата Мира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
"Как закончится матч сборной России с Саудовской Аравией? Я думаю, Россия возьмёtт верх. Мы все настроены на победу. Подопечные Станислава Черчесова должны показать красивый футбол и добиться результата. Конечно, хотелось бы увидеть атакующую игру в исполнении наших парней. Надеюсь, осторожничать они не будут", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Russia Today.
Напомним, Сычев поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0