Геркус: "Думаю, Россия начнет Чемпионат Мира с победы"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от стартового матча предстоящего Чемпионата Мира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

"Как закончится матч сборной России с Саудовской Аравией? Я думаю, Россия возьмёtт верх. Мы все настроены на победу. Подопечные Станислава Черчесова должны показать красивый футбол и добиться результата. Конечно, хотелось бы увидеть атакующую игру в исполнении наших парней. Надеюсь, осторожничать они не будут", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Russia Today.

Напомним, Сычев поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru