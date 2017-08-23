Геркус: "Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами"

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Геркус: "Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами"Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание арендного соглашение с форвардом "Лилля" Эдером.

По словам функционера, такой игрок соответствует требованиям команды. 

"Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии. Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими. Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в "Локо"!" - сказал он. | http://soccernews.ru

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