Геркус: "Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание арендного соглашение с форвардом "Лилля" Эдером.

По словам функционера, такой игрок соответствует требованиям команды.

"Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии. Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими. Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в "Локо"!" - сказал он. | http://soccernews.ru