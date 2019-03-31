Геркус: "Если из Лиги 1 убрать ПСЖ - это будет уровень РПЛ"

Теги локомотив москваилья геркус

Геркус: "Если из Лиги 1 убрать ПСЖ - это будет уровень РПЛ"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что чемпионат Франции является довольно слабым турниром.

"Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если ПСЖ убрать - это будет уровень РПЛ. Мы играли с "Ниццей". И что "Ницца"? И обыгрывали ее два раза", - сказал Геркус в программе "Инсайдеры".

В сезоне-2017/18 "Локомотив" обыграл "Ниццу" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:2 и 1:0.

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