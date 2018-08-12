Геркус: "Это черная полоса, которая скоро закончится"

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Геркус: "Это черная полоса, которая скоро закончится"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал неудачный старт своей команды в новом сезоне.

Так, в своем инстаграме клубный босс "железнодорожников" написал: "Всегда обидно пропускать на последних минутах. Тем более обидно, не реализовав до этого свои моменты. Будем считать, что это черная полоса, которая скоро закончится. Не сомневаюсь".

Напомним,  Семин дал оценку дебюту Смолова в "Локомотиве". | soccernews.ru

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