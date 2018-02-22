Геркус: "Это историческое событие для "Локомотива"



Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу команды над "Ниццей" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы, которая позволила "железнодорожникам" выйти в следующий раунд турнира.

"Мы очень рады, это историческое событие для "Локомотива". Для этого времени года посещаемость отличная. Мы постарались сделать для болельщиков все необходимое", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 23 февраля и начнется в 15.00 по московскому времени.

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