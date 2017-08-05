Геркус: "Это лучший старт в истории "Локомотива"

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Геркус: "Это лучший старт в истории "Локомотива"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус дал оценку старту команды в сезоне 2017/18.

Напомним, что сегодня "железнодорожники" обыграли "СКА-Хабаровск", таким образом одержав четыре победы в четырёх матчах РФПЛ.

"Это лучший старт в истории "Локомотива", надо продолжать в том же духе и оставаться на первом месте до конца чемпионата. В чём успех команды? Это надо спрашивать у тренера и игроков. Все очень сплочены, заряжены и идут к единой цели. Мы видели, как ребята боролись. Они не оставляли усилий, пока не забили гол" - сказал Геркус

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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