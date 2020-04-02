Геркус: "Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
"На совете директоров мы часто сидели рядом, он был слева от меня. Не стоит его демонизировать, он хорошо себя вел.Помню он говорит: "Не нужно нам чемпионскую команду ослаблять". Отвечаю: "Юрий Палыч, ну допустим, не будем. Что делаем тогда? Никого не покупаем?" Он в ответ: "Ну нет, усиливать состав надо". Однако так же не бывает. Часто спорили, у него своя правда, у меня своя.
Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. У вас неправильное понимание наших отношений. У нас было нормальное общение. Вместе летали на игры, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, футболистов обсуждали. По-разному бывало.
В 2016 году было жарко. Он утверждал, что Фарфан никогда не заиграет. А я ему отвечал: "Юрий Палыч, да это Бассагог ваш фуфло, а с Фарфаном все будет в порядке!" Мы выбирали между Бассагогом и Фарфаном. Однако за Бассогога "Ольборг" заломил 4 миллиона евро, потому что там уже китайцы были на горизонте", - приводит слова Геркуса "Чемпионат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20