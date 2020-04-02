Геркус: "Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу"

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Геркус: "Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу"

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.

"На совете директоров мы часто сидели рядом, он был слева от меня. Не стоит его демонизировать, он хорошо себя вел.Помню он говорит: "Не нужно нам чемпионскую команду ослаблять". Отвечаю: "Юрий Палыч, ну допустим, не будем. Что делаем тогда? Никого не покупаем?" Он в ответ: "Ну нет, усиливать состав надо". Однако так же не бывает. Часто спорили, у него своя правда, у меня своя.

Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. У вас неправильное понимание наших отношений. У нас было нормальное общение. Вместе летали на игры, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, футболистов обсуждали. По-разному бывало.

В 2016 году было жарко. Он утверждал, что Фарфан никогда не заиграет. А я ему отвечал: "Юрий Палыч, да это Бассагог ваш фуфло, а с Фарфаном все будет в порядке!" Мы выбирали между Бассагогом и Фарфаном. Однако за Бассогога "Ольборг" заломил 4 миллиона евро, потому что там уже китайцы были на горизонте", - приводит слова Геркуса "Чемпионат".

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