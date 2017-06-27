Геркус: "Игорь Денисов пошел на снижение зарплаты более чем в два раза"

Теги локомотив москваигорь денисов

Геркус: "Игорь Денисов пошел на снижение зарплаты более чем в два раза"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о подписании контракта с полузащитником Игорем Денисовым, которого "железнодорожники" в прошлом сезоне арендовали у "Динамо".

"Денисов пошел на снижение зарплаты - она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе, - однозначный плюс для нас. На первом месте для Игоря собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие думают о завершении карьеры, но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: "Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

По некоторым данным, зарплата футболиста в "Динамо" составляла четыре миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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