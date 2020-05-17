Геркус иронично высказался о руководстве "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу слов председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова, заявившего, что все в клубе довольны генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
Геркус ретвитнул новость об этом и подписал: "Довольны значит. Да уж, работа видна всем!"
"Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались", - добавил функционер.
Напомним, несколько дней назад клуб объявил о том, что не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным, который долгое время возглавлял команду. Данное решение вызвало шквал критики фанатов, которые требуют отставки Кикнадзе и Мещерякова.
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