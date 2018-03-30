Геркус: "Каждый из оставшихся восьми матчей это настоящий финал для "Локомотива"



Президент "Локомотива" Илья Геркус попросил болельщиков поддержать команду в оставшихся матчах сезона.

"Друзья, осталось всего восемь матчей! Пять из них мы проведем дома – в родном Черкизово. Каждый матч – настоящий финал! Мы начали наш поход в июле и сейчас выходим на финишную прямую. Каждый из вас – необходимая составляющая общего успеха. Давайте все вместе поддержим команду завтра",– написал Геркус в твиттере.

После 23 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на пять очков опережает "Спартак", имея игру в запасе.

Не пропустите: Ригони недоволен российским ГИБДД. | http://soccernews.ru