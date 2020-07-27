Геркус критически оценил трансфер Ловрена в "Зенит"

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Геркус критически оценил трансфер Ловрена в "Зенит"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о трансфере хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена в "Зенит".

"Самое смешное, что Ловрен уже выиграл Лигу чемпионов. А до этого играл в финале. И в финале чемпионата мира. А так все верно. Кругом сотни пацанов ничем не хуже. Бери любого – и вперед", – написал Геркус на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Зенит" купил 31-летнего Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро. Хорватский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Ранее он играл за "Динамо" (Загреб), "Интер" (Запрешич), "Лион" и "Саутгемптон". За сборную Хорватии сыграл 57 матчей и забил три мяча.

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