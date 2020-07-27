Геркус критически оценил трансфер Ловрена в "Зенит"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о трансфере хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена в "Зенит".
"Самое смешное, что Ловрен уже выиграл Лигу чемпионов. А до этого играл в финале. И в финале чемпионата мира. А так все верно. Кругом сотни пацанов ничем не хуже. Бери любого – и вперед", – написал Геркус на своей странице в Instagram.
Напомним, что "Зенит" купил 31-летнего Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро. Хорватский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Ранее он играл за "Динамо" (Загреб), "Интер" (Запрешич), "Лион" и "Саутгемптон". За сборную Хорватии сыграл 57 матчей и забил три мяча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18