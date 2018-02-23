Геркус: "Локомотив" давно не играл с клубами такого класса, как "Атлетико"

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Геркус: "Локомотив" давно не играл с клубами такого класса, как "Атлетико"
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой его клубу предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".

"Я изначально ставил "Атлетико" на первое место в своих личных предпочтениях. Если уж участвуешь в европейских Кубках, то не избежать встреч с сильными соперниками. Эта команда мне представляется самой сильной на сегодняшний день. Надо себя пробовать. Мы давно не встречались с клубами такого класса. Для нас это вызов: сравнить себя с ними, как мы будем выглядеть на их фоне. Плюс для болельщиков это будет очень интересное и захватывающее приключение – выезд в столицу замечательной страны. "Атлетико" – клуб с историей, у них новый стадион и игроки мирового уровня. Люди увидят футбол высшей пробы на выезде и на "РЖД Арене" в Черкизово. 

Мы для этого и играем, выигрываем Кубки, чтобы иметь шанс встретиться с элитой мирового футбола. Перечислять регалии "Атлетико" бессмысленно. Будем реалистично смотреть на вещи. Наши шансы на победу невысоки, надо раскрепоститься, показать свою игру и проверить себя. Выступят наши молодые игроки, для которых испанский футбол – это модель, все хотят там играть. Те же Миранчуки в перспективе рассчитывают оказаться в Испании. Ну и вот благодаря их труду Испания приезжает к ним сама. Это прекрасный случай, чтобы проявить себя. Надо сыграть в свое удовольствие и в свою силу. У нас нет никакого давления, мы не обязаны проходить любой ценой дальше. Нужно обязательно показать красивый и ответственный футбол", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Не пропустите: Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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