Геркус: "Локомотив" думает о точечных трансферах"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном усилении своей команды.

"Выражение "усиливать команду" давайте очень корректно употреблять, потому что ребята могут обидеться. Конечно, мы думаем о точечных трансферах, но слово "усиливать" звучит не очень правильно и немного обидно", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Мутко оценил выступление "Локомотива" в текущем сезоне. | soccernews.ru