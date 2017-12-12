Геркус: "Локомотив" думает о точечных трансферах"

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Геркус: "Локомотив" думает о точечных трансферах"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном усилении своей команды.

"Выражение "усиливать команду" давайте очень корректно употреблять, потому что ребята могут обидеться. Конечно, мы думаем о точечных трансферах, но слово "усиливать" звучит не очень правильно и немного обидно", - цитирует клубного босса "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Мутко оценил выступление "Локомотива" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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