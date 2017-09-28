Геркус: "Локомотив готовится к Лиге Чемпионов"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о предстоящем матче своей команды против чешского "Злина" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Позднее время матча? УЕФА говорит нам, как играть, во сколько играть и с кем, поэтому с этим ничего не поделаешь. Время - лигочемпионское, поэтому готовимся к играм в Лиге Чемпионов уже в этом сезоне.

Мы уважаем нашего соперника, думаю игра будет непростая. Но мы ожидаем лучшего от этой встречи. Конечно, команда устала, но есть порох в пороховницах, мы полны решимости сегодня победить. Мы планируем выйти из группы, желательно с первого места", - цитирует босса "железнодорожников" СЭ.

Не пропустите превью к матчу "Локомотив" - "Злин". | soccernews.ru