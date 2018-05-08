Геркус: "Локомотив" хотел бы подписать Головина"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о шансах своего клуба подписать полузащитника Александра Головина, выступающего за другую столичную команду - ЦСКА.

"Головин - замечательный полузащитник. Хотел бы "Локо" его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет", - приводит слова клубного босса "железнодорожников" СЭ.

В нынешнем сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за ЦСКА.

Напомним, Семин рассказал, какое отношение было к его "Локомотиву" перед началом сезона. | soccernews.ru