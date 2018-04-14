Геркус: "Локомотив" - короли Москвы! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений"

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Геркус: "Локомотив" - короли Москвы! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус оценил результаты своей команды в столичных дерби текущего сезона, а также подвел итог сегодняшнего матча с "Динамо".

"Короли Москвы-2017/18! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений, общая разница мячей - 16:6. Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний", - написал клубный босс "железнодорожников" в своем твиттере.

Напомним, Семин прокомментировал разгромную победу над "Динамо". | soccernews.ru

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