Геркус: "Локомотив" - короли Москвы! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус оценил результаты своей команды в столичных дерби текущего сезона, а также подвел итог сегодняшнего матча с "Динамо".

"Короли Москвы-2017/18! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьи, 0 (!) поражений, общая разница мячей - 16:6. Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний", - написал клубный босс "железнодорожников" в своем твиттере.

Напомним, Семин прокомментировал разгромную победу над "Динамо". | soccernews.ru