Геркус: "Локомотив" может заработать более 20 миллионов евро, если станет чемпионом России"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как складываются доходы клуба.
"Основные бонусы клуб-чемпион получает от участия в Лиге чемпионов. Участники этого самого доходного турнира получают гарантированную сумму плюс деньги в зависимости от результатов выступления. В среднем российский клуб, попадающий в основную сетку Лиги чемпионов, зарабатывает в диапазоне 18-20 миллионов евро за сезон. А при выходе из группы выплаты доходят до 30 миллионов.
Помимо этого по итогам сезона РФПЛ делает выплаты клубам пропорционально занятому в чемпионате месту. Разница между первым и нашим прошлогодним восьмым местом - примерно полтора миллиона евро. В нынешние времена для нас это большие деньги. Плюс мы получим, конечно, приток зрительского интереса. Это уже косвенное, сложнее считается.
Плюс мы получим выручку от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. Хороший лигочемпионский матч до одного миллиона может нам принести.
Будет один гарантированно хороший матч с топовым соперником. Один - средний и один не очень хороший с командой из четвертой корзины, то есть реально мы можем рассчитывать еще на два миллиона. Если все суммировать, то дополнительно мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов. Такова в России цена победы", - приводят слова Геркуса российские СМИ.
Напомним, что после 20 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и на восемь очков опережает ближайшего преследователя.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12