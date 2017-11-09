Геркус: "Локомотив" никого не боится"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу выступления своей команды в первой половине текущего сезона.

"Результаты нашей команды радуют, лидерство будоражит. Это не просто убедительные победы, но и атакующий футбол, красивые голы. Наши болельщики в отличном настроении, на "РЖД Арене" растёт посещаемость. Сегодня "Локомотив" - сплочённый коллектив, который в каждом матче стремится к победе и никого не боится. И ощутимое преимущество в играх с прямыми конкурентами тому подтверждение. Все молодцы. Но мы не должны предаваться эйфории. Все понимают, что вся борьба, решающие схватки за медали и еврокубковые места впереди. У нас сильные достойные конкуренты, которые по ходу чемпионата будут только усиливать свою игру" - цитирует Геркуса официальный сайт РФПЛ.

По итогам 16 туров "Локомотив" лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Зенита" на три очка.

Не пропустите: Президент "Локомотива" Геркус может быть отправлен в отставку. | http://soccernews.ru