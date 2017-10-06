Геркус: "Локомотив" - один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров"

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Геркус: "Локомотив" - один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что московский клуб не пугает возможное ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ.

"Наши воспитанники получают практику, что увеличивает их игровой потенциал, а также даёт хорошие экономические перспективы клубу. На текущий момент "Локомотив" - один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами" - написал функционер на своей странице в соцсети Facebook.

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