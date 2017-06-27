Геркус: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб продлил контракт с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

"Фарфан остается. Сработала опция - контракт продлен на год. Вратарь Медведев достался бесплатно? Он пришел к нам как свободный агент", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что 32-летний Фарфан перешел в "Локомотив" в 2017 году, провел за клуб 8 матчей и забил 1 гол.

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