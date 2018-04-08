Геркус: "Локомотив" снова встал на рельсы"

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Геркус: "Локомотив" снова встал на рельсы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. 

"Отрыв вернулся, всё хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, всё будет хорошо. Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров.

Переговоры с Фернандешем ведутся. Всё хорошо. Игра хорошая, результат тоже. Болельщиков много. На стадионе праздник. Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте. Обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить. Стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона всё узнаете", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

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