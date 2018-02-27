Геркус: "Локомотив" соберет рекордную выручку в истории клуба в матче со "Спартаком"

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Геркус: "Локомотив" соберет рекордную выручку в истории клуба в матче со "Спартаком"
Президент "Локомотива" Илья Геркус доволен ходом продажи билетов на 21-го тура чемпионата России со "Спартаком". 

"Пять дней до матча "Локомотив" – "Спартак". Реализовано более 85-ти процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово", – написал Геркус в твиттере.

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

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