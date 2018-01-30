Геркус: "Локомотив" точно даст бой всем"

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Геркус: "Локомотив" точно даст бой всем"
Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Мы настраиваемся на борьбу и будем играть на максимум со всеми без исключения, ни секунды не теряя концентрации. Ребята сейчас выжимают из себя всё, чтобы быть готовыми максимально и выигрывать каждую игру. Как будет и чем всё это закончится, мы не знаем. Это футбол, и здесь всякое может случиться. Но в одном мы уверены на 100% – мы точно дадим бой всем! То есть все соперники получат от нас по полной программе.

Что касается бонусов, ничего сверхъестественного. Поверьте, главной наградой в случае успеха будут не деньги. Мы играем не для этого. Премиальные, конечно, заложены. У всех команд есть премиальные. Странно было бы стать клубом, у которого нет премиальных", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

За 10 туров до завершения чемпионата России "железнодорожники" опережают идущий вторым "Зенит" на 8 очков. 

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