Геркус: "Локомотив" точно даст бой всем"
Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился ожиданиями от второй части сезона.
"Мы настраиваемся на борьбу и будем играть на максимум со всеми без исключения, ни секунды не теряя концентрации. Ребята сейчас выжимают из себя всё, чтобы быть готовыми максимально и выигрывать каждую игру. Как будет и чем всё это закончится, мы не знаем. Это футбол, и здесь всякое может случиться. Но в одном мы уверены на 100% – мы точно дадим бой всем! То есть все соперники получат от нас по полной программе.
Что касается бонусов, ничего сверхъестественного. Поверьте, главной наградой в случае успеха будут не деньги. Мы играем не для этого. Премиальные, конечно, заложены. У всех команд есть премиальные. Странно было бы стать клубом, у которого нет премиальных", - приводят слова Геркуса российские СМИ.
За 10 туров до завершения чемпионата России "железнодорожники" опережают идущий вторым "Зенит" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12