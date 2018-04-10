Геркус: "Локомотив" задачу на сезон уже выполнил"

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Геркус: "Локомотив" задачу на сезон уже выполнил"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

"Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятерке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру", - цитирует клубного босса "железнодорожников" rusfootball.info.

Напомним, Кириченко ставит на "Локомотив" в борьбе за чемпионский титул. | soccernews.ru

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