Геркус: "Локомотив" задачу на сезон уже выполнил"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

"Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятерке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру", - цитирует клубного босса "железнодорожников" rusfootball.info.

Напомним, Кириченко ставит на "Локомотив" в борьбе за чемпионский титул. | soccernews.ru