Геркус: "Локомотив" заинтересован в в продолжении сотрудничества с Эдером"

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Геркус: "Локомотив" заинтересован в в продолжении сотрудничества с Эдером"Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о готовности подписать форварда своей команды Эдера, права на которого принадлежат "Лиллю", на постоянной основе.

"Локомотив" заинтересован в продолжении сотрудничества с Эдером и будет к этому стремиться. Если бы он не забил "Зениту", наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм", - цитирует клубного босса "железнодорожников" SportBox.

Отметим, что аренда Эдера рассчитана до конца текущего сезона. "Локомотив" имеет право выкупа контракта игрока.

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